Невиданный провал: в Коми участок дороги превратился в глубокий овраг

На фото видно, что края обрыва выше человеческого роста.

В ночь на воскресенье, 18 апреля, в Сыктывдинском районе смыло участок дороги к деревне Шыладор.

Фото: БНК

Обвал дороги произошел в одном километре от села Ипатово, сообщает БНК со ссылкой на народного корреспондента. Масштабы разрушений потрясают. Участок дороги фактически превратился в глубокий овраг. На фото видно, что края обрыва выше человеческого роста.

Фото: БНК

Как сообщили БНК в ГУ МЧС по Коми, на место происшествия выехали дорожные службы, представители администрации Сыктывдинского района. Были установлены предупреждающие знаки, руководством муниципалитета решается вопрос о проведении восстановительно-ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранний ледоход обещают синоптики в Коми (подробности)