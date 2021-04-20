В Коми запретили проводить дискотеки до 31 мая

Фото: pexels.com

В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 31 мая 2021 года, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности.

В регионе до сих пор полностью запрещена работа ночных клубов и дискотек. За нарушение антиковидных мер граждан ждут штрафы, а заведения и вовсе могут закрыть на определенное время.

Ранее стало известно, что в Коми парад Победы и шествие Бессмертного полка пройдут в онлайн-формате. Это связано с эпидемиологической ситуацией в республике.

В Коми на данный момент зарегистрировано почти 43 тысячи случаев заражения covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижме на 15 суток закрыли кафе

Это связано с тем, что там не соблюдали социальную дистанцию (подробности)