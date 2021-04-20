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Здоровье20 апреля 2021 11:23

В Коми резко уменьшилось число выявленных случаев заражения коронавирусом

Это самый маленький показатель за последнее время
Источник:kp.ru
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Озвучены свежие данные по распространению коронавируса в Коми

Озвучены свежие данные по распространению коронавируса в Коми

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми.

Так, по состоянию на 20 апреля, в регионе зарегистрировано 42 854 заражений коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 51 человека. При этом одновременно болеют 330 пациентов.

С выздоровлением за сутки выписан 41 пациент, а за всё время – 41 655. Смертью закончился еще один случай заболевания (за всё время – 869).

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