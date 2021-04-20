В Сыктывкаре огласили приговор Вячеславу Гайзеру

На прениях сторон прокурор попросил освободить Гайзера от наказания Фото: Архив "КП"

Сыктывкарский городской суд огласил приговор Вячеславу Гайзеру. Бывший глава Коми обвинялся в превышении полномочий. Суд признал Гайзера виновным, но освободил от наказания по новому уголовному делу.

Напомним, это новое уголовное дело в отношении осужденного бывшего главы региона, вменяемое преступление которого было окончено 15 августа 2014 года, а срок привлечения Гайзера к ответственности истек 14 августа 2020 год. 21 декабря завершился первый день слушаний по очередному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Он заявил об абсурдности обвинений, выслушав их. По его словам, он не мог дать незаконное распоряжение на тот момент мэру Сыктывкара Ивана Поздеева выделить руководителю ООО "Деловой Альянс" земельные участки по минимальной цене. Потому что Поздеев не являлся его подчиненным.

Как установило следствие, в январе 2013 года глава региона совершил действия в интересах генерального директора ООО "Деловой Альянс" Александра Ольшевского. Гайзер дал незаконное распоряжение руководителю администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить обществу земельные участки без проведения торгов. Что глава Сыктывкара и сделал.

Шесть земельных участков оцениваются в 11,466 миллиона рублей, а были предоставлены за 2,682 миллиона рублей.

Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что был намерен доказать свою невиновность в суде.

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