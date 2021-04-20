Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Коми пройдут онлайн

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Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Коми в 2021 году пройдут в онлайн-формате. Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы Коми.

«К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока не позволяет нам проводить такие массовые мероприятия. Сначала нам нужно выйти на стабильный уровень, а сделать это можно только путём вакцинации не менее 60 процентов населения республики», – заявил Владимир Уйба.

Напомним, ранее в Коми рассматривали вариант проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы в столице Коми. Тогда планировали вакцинировать всех участников парада.

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