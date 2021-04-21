«Северная Олимпия» стала лучшей на турнире в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Юные хоккеисты из Сыктывкара завоевали золотые медали третьего турнира финальных Всероссийских соревнований Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Теперь ребята выступят в Суперфинале «Золотой шайбы», который состоится в Пермском крае в конце мая - начале июня.

Соперниками «Северной Олимпии» были команды из Ленинградской, Мурманской, Челябинской, Тверской, Свердловской, Вологодской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Калининграда, Великого Новгорода, Кургана, Тюмени, Петрозаводска, Пскова и Архангельска.

По итогам соревнований команда Алексея Майорова завоевала золотые медали. Игроки «Северной Олимпии-2008» забили на турнире 74 шайбы, а пропустили всего три. К слову, на лед они вышли в новой форме, приобретенной для них ЛУКОЙЛ-Коми в рамках благотворительной деятельности предприятия. Содействие в приобретении экипировки оказала депутат Госсовета Коми, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Хоккеисты в «черно-желтом» из Коми – в команде играют ребята Ухты, Воркуты, Усинска, Инты, Сыктывкара – выступили достойно и весьма заметно. По итогам турнира игроки «Северной Олимпии» заняли первые шесть строк в статистике лучших бомбардиров. Двоих «олимпийцев» удостоили персональных наград: «Лучший игрок турнира» (Тимофей Бобарыкин) и «Лучший бомбардир турнира» (Кирилл Тецен, 15 забитых шайб и 10 голевых передач).

Теперь ребята представят наш регион в Суперфинале «Золотой шайбы». Путевки на этот этап вместе с ними завоевали «Белые медведи» из города Кимры, ставшие вторыми после «Северной Олимпии» на соревнованиях в Нижнем Новгороде, а также команды, занявшие первые и вторые места по итогам других турниров «Золотой шайбы» – «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Трансбункер» (п. Ванино, Хабаровский край), «Ак Буре» (Казань) и «Юрматы» (г. Салават, Республика Башкортостан).