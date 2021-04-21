В Минтруде России пояснили, как можно будет получить выплату в 10 тысяч рублей

Ранее президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей Фото: Архив "КП"

Пособие в размере 10 тысяч рублей, анонсированное президентом России Владимиром Путиным, будет начислено после подачи заявления. Никаких других документов не нужно, заявил министр труда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия24».

- Для получения единовременной выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты. Остальную работу сделает государство, - уточнил он.

Напомним, на выплату могут рассчитывать семьи, воспитывающих детей школьного и дошкольного возраста. Пособие будет начислено на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, а также деньги получат те дети, которые в этом году идут в первый класс.

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