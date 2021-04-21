Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 апреля 2021 8:40

Глава Сыктывкарской епархии Питирим просит беречь паству от ковида на Пасху

Как должны быть организованы праздничные богослужения в Коми
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: syktyvkar-eparchia.ru

Фото: syktyvkar-eparchia.ru

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим призвал настоятелей приходов, игуменов и игуменьей монастырей Сыктывкарской епархии соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции при проведении пасхальных богослужений.

Архиепископ напоминает о необходимости соблюдения социальной дистанции и регулярной дезинфекции в храмах, во время крестных ходов и освящения пасхальных даров (пасок, куличей и яиц), сообщает пресс-служба Миннаца Республики Коми.

«Соблюдая меры безопасности, мы вместе сделаем праздник Пасхи красивым, торжественным и безопасным для здоровья священнослужителей, сотрудников храмов и прихожан», - говорится в обращении Питирима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние звонки и выпускные в школах и детсадах Коми пройдут в реале (подробности)

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости