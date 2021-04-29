«А вам — водки и голодовку!»: после беседы психотерапевта с подростками в сельской школе в Коми зреет скандал

"Уроки проходили без присутствия классного руководства - это недопустимо", - считают в Минобрнауки Коми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас так модно обращаться за консультациями к психологам и участвовать во всякого рода тренингах. Но вот встреча с врачом-психотерапевтом для некоторых учеников старших классов средней школы в селе Усть-Кулом закончилась шоком.

Сойдёшь с ума!

Ученица 10 класса Лиза Портнягина всегда тянулась к языкам. Как семечки, ребёнок щёлкал иностранную речь и с детства вслушивался в незнакомые слова.

— Дочка со средней школы демонстрировала успехи в лингвистике. Сейчас она говорит на четырёх языках: коми, русском, английском и французском, — рассказывает мама девочки Ирина Портнягина. — После окончания школы Лиза планирует поступать на инфак в университет.

Именно о профориентации в начале месяца говорил со старшеклассниками психотерапевт из Сыктывкара Александр Фирсов. У многих ребят беседа вызвала весьма противоречивые чувства.

— Заметив, что у одной из девочек в классе что-то упало из рук, врач сказал, что ей не стоит получать вышку — лучше сразу идти работать на стройку чернорабочим, — недоумевает Ирина. — Когда моя дочь сказала, что и у неё всё валится из рук, Фирсов заявил: тебе нельзя на инфак, школьники цитируют: «На третьем курсе института из-за больших нагрузок у тебя разовьётся невроз, а на пятом курсе ты попадёшь в «дурку»!

Специалист Александр Фирсов использует в работе авторские методики

16-летнюю Елизавету такая перспектива не обрадовала. Девочка пришла домой сама не своя и всё рассказала маме. Ирина решила лично переговорить со специалистом.

— На мой вопрос «для чего нужно было рисовать такие перспективы моей дочери да ещё и в присутствии всего класса» Фирсов ответил: я так вижу! — рассказала Ирина. — Потом, правда, он начал оправдываться и даже извинился. Сказал, что не знал о способностях Лизы к языкам и думал, что у ребёнка на всё заторможенная реакция. Кстати, при нашем разговоре присутствовала школьный психолог, но она не проронила ни слова.

Со знаком «минус»

Как позже выяснила Ирина, Фирсов работал и с другими классами сельской школы. «По словам мамы одной восьмиклассниц, её дочери врач посоветовал в качестве лечения 10 капель водки и голодовку! Другую девочку он назвал сосудом для рождения детей, — отмечает мама Елизаветы. — Я ещё могу понять, когда такие вещи говорят взрослым людям. Но для ребят 13-16 лет — это чересчур».

Вот как смотрят на эту ситуацию в школе, где проводил беседы специалист из Сыктывкара:

Руководство школы было не в курсе происходящего на уроках. Фото: личный архив.

— Мы подали ходатайство в Управление образования района, чтобы к нам направили специалиста. Цель встреч — беседы со школьниками и коррекция поведенческих отклонений в «проблемных» классах с отрицательными лидерами, а для старшеклассников — профориентация, — рассказала директор школы Ольга Пунегова. — Я сама на занятиях не присутствовала и о том, что на них происходило, не знаю. Правда, как сказала школьный психолог, дети заинтересовались услышанным и многие хотели получить индивидуальную консультацию.

Что доктор прописал?

Сам Александр Фирсов заведует кабинетом социально-психологической помощи Коми республиканской психоневрологической больницы. По его словам, в ходе беседы со старшеклассниками он выразил мнение не о девочке Елизавете, а по отношению факультета иностранных языков.

— На инфаке одновременно нужно изучать три языка, три абсолютно разных культуральных потока, которые, встречаясь в голове человека, способны провоцировать там изменения, — разъясняет психотерапевт. — Вместе с этим, у студентов-лингвистов нет иных увлечений, личная жизнь отсутствует, они с головой уходят в учёбу. Идеала на инфаке не достигнуть! На пятом курсе у многих происходит психоэмоциональный сбой и учащиеся попадают в отделение неврозов.

По наблюдениям Александра Фирсова, ещё десять лет назад студенты с инфака потоком шли на лечение в психоневрологическую больницу. Сейчас педагоги-лингвисты ослабили требования к студентам, и это ведёт к снижению невротических расстройств у учащихся.

— Лиза мне показалась перфекционисткой, ей нужен 100%-ный результат, на компромиссы она не согласна. Вот у таких и бывают трудности, — заметил врач. — Уже после урока мы встретились с ней и её мамой, я дал рекомендации девочке, чтобы она не столкнулась с трудностями в учёбе.

А про лечение алкоголем?

— Методика, разработанная мною, называется «Сухое голодание», — демонстрирует напечатанный труд специалист. — Я сам её придумал, проверил на себе и на других людях.

В чём суть: в первые сутки пациенту следует полностью отказаться от воды и еды, думать только о плохом — перестать наслаждаться жизнью, при этом достичь психологического дна.

— Во вторые сутки напротив: наслаждаемся жизнью, как на курорте. Рекомендую употребление алкоголя в малых дозах — не больше десяти граммов, — говорит Фирсов. — Алкоголь — это энергия. В организме каждого человека в сутки воспроизводится как раз десять граммов алкоголя. Если его не образуется, то начинается депрессия. Вот я рекомендую добавлять в чай маленькую ложку. Это простой безопасный в данной дозе антидепрессант.

Применение такой методики, уверяет автор, на протяжении трёх месяцев способно вывести человека из депрессивного состояния. Такие настроения на практике Александра Фирсова часто встречаются у подростков.

— Ученице, которой я посоветовал такое лечение, ярко выраженная ангедония (невозможность наслаждаться жизнью), и это в 13 лет! Подобное ведёт к затяжным депрессиям, — озвучил специалист. — Проблема депрессии в подростковом возрасте — дети всё воспринимают серьёзно. Поэтому процент реальных (нешантажных) суицидов велик. Чтобы такого не допустить, я встретился с мамой девочки, переговорил лечение и дал указания.

Что сказали в министерстве?

В минобрнауки Коми «КП-Коми» сообщили, что врач-психотерапевт — представитель минздрава Коми.

— Подтвердить или опровергнуть его слова со стороны администрации школы никто не может, потому как классные руководители на этих встречах не присутствовали, — отметили в минобразе. — Со своей стороны, наше ведомство указывает на недопустимость впредь ситуаций, когда на классном часе отсутствует классный руководитель.

Мнение эксперта

Доцент кафедры «Общей и специальной педагогики» СГУ им. Питирима Сорокина, заслуженный учитель Коми Ольга Старцева:

Педагог поставила под сомнения новаторский подход врача Фото: Из личного архива героя публикации

— Вопрос к школе и руководителям РОНО: на каком основании без разрешения родителей был приглашён психиатр в класс? Ведь Фирсов не психолог, а практикующий врач. Напомню, что законом РФ «Об образовании» запрещено направлять детей к психиатру без разрешения родителей. Кроме того, приглашая кого-либо в школу, мы проговариваем, чего мы ждём от беседы. Подростковый период труден для самих ребят: снижается успеваемость, идёт гормональная перестройка и бурный рост скелета. Разве можно так разговаривать с подростками и давать такие рекомендации при всех? Лично у меня правомерно встаёт вопрос: а сам доктор здоров? Его задача — обратить недостатки ребёнка в позитивное русло, чтобы он поверил в себя. А тут обратная реакция.

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