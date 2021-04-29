Университетам Коми разрешили уйти на «дистанционку»

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Университеты Коми могут продолжить свое обучение в дистанционном режиме на период нерабочих дней. Об этом сообщает Министерство образования и науки РФ.
В приказе ведомства говорится, что российским высшим учебным заведениям в период с 4 по 7 мая разрешается перейти на «дистанционку»
В документе подчеркивается право руководителей образовательных учреждений обеспечить реализацию программ обучения посредством дистанционных технологий.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими.
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