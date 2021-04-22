Ремонт дорог в Сыктывкаре стартует 26 апреля: где начнут работы

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Запуск асфальто-бетонных заводов в Сыктывкаре намечен на 26 апреля, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Стало известно, какие дороги планируют отремонтировать первыми в этом году.

По словам руководителя Сыктывдинского ДРСУ АО «Коми дорожная компания» Владимира Полякова, по ул. Интернациональная планируется приступить к строительно-монтажным работам на участке от ул. Домны Каликовой до ул. Колхозная с 26 апреля по 3 мая этого года, по ул. Корабельная и Лесная - после выполнения работ по ремонту тепловых сетей силами МУП «Жилкомуслуги».

Компанией ООО «ДорИнвест» по ул. Советская, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Сысольское шоссе 19 апреля произведен осмотр объектов совместно с представителями МКП «Дорожное хозяйство» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май.

Силами ОАО «Сыктывкарский Водоканал» ремонтные работы на сетях завершены по улицам Горького и Советская. По ул. Интернациональная они должны быть произведены до 30 апреля. А в мае – июне в планах ремонт сетей по ул. Пушкина, Сысольское шоссе.

Как сообщил главный инженер Сыктывкарских тепловых сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" А. Белевцов, в настоящее время решается вопрос финансирования ремонта тепловых сетей по ул. Пушкина от дома № 68 до ул. Западная. Кроме того, заключаются договоры на ремонт тепловых сетей по ул. Советская, ул. Горького, ул. Пушкина, Сысольское шоссе, ул. Интернациональная.

В свою очередь АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» планирует завершить производство работ по ул. Пушкина, ул. Корабельная, Интернациональная до 31 мая 2021 года.

МКП «Жилкомсервис» на всех участках улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в 2021 году, планирует провести работы по ремонту сетей ливневой канализации, по Сысольскому шоссе — в настоящее время проводится аукцион.

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