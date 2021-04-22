В Коми поступило еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

И.о министра здравоохранения РК на совещании показал пример правильной популяризации прививки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми дополнительно поступило 30 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил и.о министра здравоохранения РК Игорь Дягилев. По его словам, препарат уже распределен по городам и районам и в ближайшее время будет отправлен в медучреждения.

Игорь Дягилев на совещании с главврачами городских и районных больниц республики напомнил руководителям медучреждений на местах об их персональной ответственности за выполнение всех задач, которые поставлены региону федеральным центром, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Там, где в ФАПах популяризация ведётся интенсивно, число сельчан, записывающихся на вакцинацию, велико», - отметил и.о министра.

И показал пример правильной популяризации, рассказав на том же совещании, что вакцинация помогает укреплению иммунитета не только молодежи и северян среднего возраста, но и пожилых людей. Для тех, кому за шестьдесят, по словам Игоря Дягилева, прививка особенно важна.

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