В Сыктывкаре открыт пункт вакцинации от коронавируса в центре города

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Для сыктывкарцев открыт пункт вакцинации от ковида в центре города. Привиться без предварительной записи может любой желающий вне зависимости от места прописки, сообщает Минздрав региона.

Уточним, что вход в пункт вакцинации - с торца здания (напротив Колледжа искусств). Он открыт все дни недели без выходных. График работы с 10:00 до 16:00.

Записываться заранее через регистратуру поликлиники либо через портал Госуслуг не требуется. Любой желающий может прийти в удобное ему время и в порядке живой очереди попасть на прививку. С собой достаточно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования либо СНИЛС.

Минздрав Коми напоминает: чтобы привиться от коронавируса, за трое суток следует исключить прием алкоголя. Ограничения касаются возраста (не подлежат иммунизации от данной инфекции граждане до 18-ти лет) и состояния здоровья (прививаться могут только те, кто не болели коронавирусом).

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