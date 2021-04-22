Жителям Коми рассказали, как получить выплаты на детей из неполных семей

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В России вводится новый вид пособия. На него смогут претендовать нуждающиеся неполные семьи, в которых воспитывается ребенок от 8 до 16 лет. Об этом в своем послании 21 апреля заявил глава государства Владимир Путин.

Для того, чтобы оформить заявление на получение выплаты, достаточно зайти на портал «Госуслуг». В ближайшие дни Минтруд России объявит перечень нужных документов, которые нужно будет прикрепить к заявлению. В ведомстве добавили, что прием обращений скоро начнется, однако точных дат еще не назвали.

Напомним, размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5 650 рублей на ребенка ежемесячно – это половина регионального прожиточного минимума на детей.

Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).

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