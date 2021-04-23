Ухтинец подарил «подкову счастья» детям из интерната

Конно-спортивный клуб «Планета» был рад гостям. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ухтинец, работающий в одном из крупных предприятий Ухты, меньше полугода назад вошёл в состав местного Молодёжного совета. Одним из направлений деятельности этой общественной организации стала поддержка, а также социализация детей и подростков, особенно тех, кто столкнулся с непростыми жизненными обстоятельствами. Вячеслав также решил создать свой проект, а именно познакомить детей, обучающихся в школе-интернате №4 Ухты, с конно-спортивным клубом «Планета».

Лакомства для лошадок

— Я просто увидел, как ребята из класса моей дочери рады, и понял, что нужно подарить такую возможность детям, которых сюда не привезут родители, — рассказывает Вячеслав Лобанов, когда у него спрашиваешь о его идее акции «Подкова счастья».

Ухтинец организовал для малышей и подростков знакомство с лошадками и пони. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Вячеслав с супругой воспитывают дочь. Именно с ней молодой мужчина побывал здесь впервые. Тут-то Вячеслав и увидел, как дети заряжаются позитивом, в каком восторге малышня, трогающая лохматый загривок пони и подающая с ладошки кусок сахара красивой кобыле. Тогда же пришло осознание того, что не всем детям доступны эти простые радости – любую экскурсию нужно организовать по инициативе взрослого, купить лакомства для лошадей. Общественник решил обратиться с предложением такого визита в учреждения с круглосуточным пребыванием детей. На призыв с удовольствием откликнулся интернат из поселка Шудаяг, где в течение учебного года живут дети со всей республики.

Ухтинец организовал для малышей и подростков знакомство с лошадками и пони. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Первый блин не комом

Инициативу с радостью поддержали и в конно-спортивном клубе. Руководитель и тренер клуба подчеркивает, насколько важны такие обзорные экскурсии для детей:

— Первый у нас такой приём детишек был. Меня спросили, готовы ли мы поучаствовать, я сказала, что, конечно, да. Общение с животными облагораживает людей. А для детей это что-то новенькое, когда можно лошадку потрогать вживую, — говорит Екатерина Шомесова.

Ухтинец организовал для малышей и подростков знакомство с лошадками и пони. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ребята и правда остались в восторге. Организатор акции привёз в конюшню пакеты с яблоками и нарезанной морковью, сахаром. Ученики 2-8-х классов познакомились со всеми обитателями «Планеты»: кобылой и жеребёнком в открытом загоне, а также с жителями конюшни. К слову, среди них были не только «подкованные», а также коты и собаки.

После перекуса, который устроили ребята зверятам, школьники поделились эмоциями: кто-то сказал, что впервые увидел так близко лошадь и потрогал пони, кто-то, напротив, с грустью в глазах вспоминал конюшни, которые остались в родительском доме. Но без сомнения, визит понравился каждому из них. Особенно самым отважным – ведь они смогли сесть в седло и прокатиться верхом.

Ухтинец организовал для малышей и подростков знакомство с лошадками и пони. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Вячеслав Лобанов тоже остался доволен – первый блин оказался совсем не комом. Старт акции «Подкова счастья» навсегда будет связан со светящимися от радости детскими глазами, ребяческим смехом и удивлением. Акция безусловно будет проводиться и дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте пес Серебристый спас жизнь тонувшей в ледяной полынье девушке

Благодаря верной собаке удалось избежать страшной трагедии (подробности)