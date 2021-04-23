Жители Коми уйдут на майские каникулы

В Коми жители республики уйдут на настоящие каникулы Фото: Архив "КП"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом, жители Коми отдохнут с 1 по 11 мая.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — передает ТАСС слова Путина.

Ранее мы сообщали о том, что Минтруду предложили сделать нерабочими еще несколько дней между официальными майскими праздниками.

Добавим, что пока неизвестно, будут ли эти дни нерабочими или полноценными выходными.

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