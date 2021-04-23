Семья погорельцев из Нижнего Чова просит помощи при разборе пепелища

Фото: Евгений Карпушенков

Семья Кирпичниковых из Нижнего Чова, которая 21 апреля в одночасье лишилась дома и всего нажитого имущества, просит о помощи. Семье необходима физическая помощь – нужно помочь разобрать пепелище. Для помощи необходимы лопата и грабли.

Если вы готовы помочь семье, просьба сообщить по номеру телефона Анне Мишариной 89091204977.

Напомним, 21 апреля вечером у семьи сгорел дом и придомовые постройки. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки или же неисправность печного оборудования.

- Пока спасали детей, не успели вытащить из огня питомцев Робина и Персика. Немецкая овчарка и маленькая китайская хохлатая сгорели заживо, - сообщил брат пострадавшей Евгений Карпушенков.

Семья лишилась всего, даже сгорели все документы. Теперь погорельцам негде жить, у детей не осталось ничего из вещей. Все нажитое непосильным и честным трудом пропало в огне.

Семья в одночасье лишилась всего нажитого. Детей спасти успели.

Кирпиченковым необходима одежда, предметы быта. Мальчики трёх, четырнадцати и девятнадцати лет тоже нуждаются в вещах и школьных принадлежностях.

Если вы готовы помочь семье морально или материально, можете позвонить по номеру телефона Анне Мишариной 89091204977. Также к номеру телефона привязана банковская карта Ивана Кирпичникова, на неё можно отправить денежный перевод.

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