На майские праздники в Коми ограничат въезд в леса

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Глава Коми Владимир Уйба потребовал выставить посты на въездах в лес на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ожидается, что температурные аномалии вероятны в апреле, мае и июле. При этом май будет скуден на осадки, что приведет к высокой горимости лесов вплоть до пятого уровня. Такая же ситуация сложится в июле. Уйба отметил, что май будет очень напряженным, учитывая 10 выходных дней. Глава Коми потребовал перекрыть входы в лес для любителей пикников.

– Задействуйте дружинников, поставьте посты, – обратился Уйба к руководителям муниципалитетов, а также МВД и МЧС.

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