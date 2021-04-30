В Коми 899 жителей республики скончались от коронавируса

В Коми еще 34 человека заразились COVID-19 за сутки Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в России продолжается эпидемия COVID-19. В частности в Коми выявили 34 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 43 261.

За последние сутки от коронавируса в Коми скончался один пациент. Всего жертвами коронавируса стали 899 человек. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.

За последние сутки пошли на поправку 31 пациент, всего - 42 028 .

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