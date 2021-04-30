Вуктыл и Ижма в лидерах по вакцинации населения в Коми

Первым компонентом привиты почти 68 тысяч человек, вторым - свыше 35 тысяч Фото: Архив "КП"

Медучреждения Вуктыльского округа и Ижемского района лидируют по охвату населения вакцинацией от коронавируса.

Об этом шла речь на совещании в режиме ВКС, которое провел исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев с главными врачами медучреждений, расположенных во всех муниципальных образованиях.

Профильное ведомство в ежедневном режиме контролирует проведение в городах и районах иммунизации жителей от ковида.

«По итогам свежей статистики, по состоянию на конец апреля в лидерах Вуктыл и Ижемский район. Остальным муниципалитетам следует активизировать эту работу. И снова напоминаю о важности взаимодействия с ФАПами, поскольку желающих получить прививку среди жителей отдалённых сел и деревень немало», - отметил и.о министра.

Всего в регион поступило 99 500 доз вакцины. Первым компонентом привиты почти 68 тысяч человек, вторым - свыше 35 тысяч. Средний темп иммунизации в республике к концу текущего месяца возрос.

Вместе с тем, министерство поручило главврачам на местах ещё интенсивнее использовать ресурсы мобильных медицинских комплексов и прививочных бригад.

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