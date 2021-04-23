Медикам Коми вручили государственные награды за борьбу с коронавирусом

Фото: rkomi.ru

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась 22 апреля в администрации главы Республики Коми.

Чествовал работников и ветеранов, представителей различных отраслей и сфер деятельности, отметив их значительный вклад в развитие региона и поблагодарив за преданность избранному делу, любовь к родной земле, за работу во благо республики и страны.

Особую благодарность глава Коми выразил медицинским работникам – врачам, фельдшерам, медсёстрам – тем, кто, рискуя своим здоровьем, спасал жизни других людей, боролся с коронавирусной пандемией на передовой.

«Сегодня мы будем вручать новые награды России – орден Николая Пирогова и медаль Луки Войно-Ясенецкого (Крымского). Они учреждены Президентом России в связи с тем, что большое количество медицинских работников встали на защиту людей, их здоровья от пандемии. Я искренне благодарю всех вас, уважаемые медицинские работники, за самоотверженный труд во благо спасения человеческих жизней. Я хочу поздравить вас и всех ваших коллег, кто не присутствует в этом зале, с этими наградами. Безусловно, это результат коллективного труда, и вклад ваших коллег тоже не останется незамеченным. Мы постепенно будем награждать всех, кто боролся или борется с пандемией», - отметил Владимир Уйба.

Фото: rkomi.ru

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга Орденом Пирогова награждены:

Акберов Мушвиг Аждар оглы – заместитель главного врача по работе регионального центра первичной медико-санитарной помощи Сыктывкарской городской поликлиники № 3;

Анохина Ольга Леонидовна – врач-уролог Коми республиканской клинической больницы;

Безуглая Татьяна Владимировна – заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы;

Вахнина Ольга Ивановна – врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканской клинической больницы;

Гаврилов Андрей Николаевич – врач-хирург Городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара;

Голикова Елена Николаевна – заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог Коми республиканской клинической больницы;

Дымов Павел Анатольевич – врач-анестезиолог-реаниматолог Городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара;

Капустин Олег Леонидович – заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог Коми республиканской клинической больницы;

Пархачев Алексей Николаевич – врач-анестезиолог-реаниматолог Территориального Центра медицины катастроф Республики Коми;

Рахимова Динара Хакимьяновна – заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Интинской центральной городской больницы;

Семакина Зинаида Михайловна – врач-терапевт участковый поликлиники Усинской центральной районной больницы;

Соболева Нина Александровна – заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Ухтинской городской больницы № 1;

Чекренев Андриан Алексеевич – врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской инфекционной больницы;

Чепурнов Николай Валентинович – врач-анестезиолог-реаниматолог Коми республиканской клинической больницы;

Шикарев Александр Николаевич – заведующий филиалом Территориального центра медицины катастроф Республики Коми в городе Ухта.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга медалью Луки Крымского награждены:

Артеева Нина Степановна – медицинская сестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы;

Божкова Елена Александровна – фельдшер скорой медицинской помощи филиала Территориального Центра медицины катастроф Республики Коми в городе Ухта;

Валион Наталья Александровна – палатная медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Вахнина Валентина Васильевна – старшая медицинская сестра Республиканской инфекционной больницы;

Гусак Нелли Владимировна – палатная медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Ерофеева Лариса Николаевна – палатная медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Зизганова Надежда Михайловна – палатная медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Канева Елена Владимировна – палатная медицинская сестра Республиканской инфекционной больницы;

Котяхов Тимофей Тимофеевич – фельдшер скорой медицинской помощи Территориального Центра медицины катастроф Республики Коми;

Кулакова Маргарита Валерьевна – медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Кульбеда Елена Валерьевна – медицинская сестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы;

Панкратова Клавдия Ивановна – палатная медицинская сестра урологического отделения Коми республиканской клинической больницы;

Паршукова Наталья Модестовна – палатная медицинская сестра урологического отделения Коми республиканской клинической больницы;

Попова Татьяна Владимировна – палатная медицинская сестра терапевтического отделения Коми республиканской клинической больницы;

Попова Юлия Николаевна – медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Портнягина Елена Григорьевна – медицинская сестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы;

Преминина Людмила Николаевна – главная медицинская сестра Печорской центральной районной больницы;

Русанова Наталья Сергеевна – старшая медицинская сестра Ухтинской городской больницы № 1;

Савкина Валентина Викторовна – процедурная медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы;

Сивергина Эльвира Григорьевна – медицинская сестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы;

Шаимова Раиса Фанисовна – медицинская сестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы;

Шестакова Ольга Юрьевна – старшая медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы.

Фото: rkomi.ru

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

Балиной Елене Альбертовне – заместителю главного врача Республиканской детской клинической больницы;

Ванеевой Татьяне Александровне – врачу-методисту Республиканской стоматологической поликлиники;

Гайдаю Александру Анатольевичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу Коми республиканского перинатального центра;

Евдокимовой Татьяне Петровне – врачу родильного дома Клинического кардиологического диспансера;

Капустиной Нине Валентиновне – заведующей отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера;

Кокареву Евгению Георгиевичу – директору Республиканского Эжвинского психоневрологического интерната;

Матвеевой Галине Альбертовне – врачу-травматологу-ортопеду Коми республиканской клинической больницы;

Петрову Александру Николаевичу – врачу-рентгенологу Ухтинской детской больницы;

Потапову Анатолию Михайловичу – врачу челюстно-лицевому хирургу Коми республиканского онкологического диспансера;

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено:

Фибих Раисе Васильевне – медицинской сестре стерилизационной Консультативно-диагностического центра;

Чуриковой Валентине Фёдоровне – старшей акушерке Коми республиканского перинатального центра;