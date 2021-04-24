Глава Коми рассказал о лучших многодетных семьях республики

Фото: vk.com/vladimiruiba

Владимир Уйба на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о многодетных семьях, которые в этом году стали лауреатами правительственной премии и получат по 100 тысяч рублей.

Ими стали Шуктомовы из Сыктывдинского района, Лапшины из Сысольского района, Казаковы из Корткеросского района, Фроловы из Ухты и Рочевы из Сыктывкара. Всего же претендовало на звание лучшей 15 семей из городов и районов республики.

Константин и Юлия Шуктомовы из села Ыб собственным примером воспитывают своих шестерых детей в любви к труду и уважении к православным традициям.

Фото: vk.com/vladimiruiba

Генеалогическое древо своего рода ведут и корткеросцы Казаковы. У них есть семейный герб, девиз и даже семейный орнамент. Александр и Елена Казаковы большое значение придают культурному развитию своих троих детей, воспитывают в них любовь к труду и природе, учат целеустремленности и упорству, прививают желание к саморазвитию.

Фото: vk.com/vladimiruiba

У Андрея и Ирины Рочевых из Эжвинского района города Сыктывкара тоже трое детей. Их девиз - «Рочевы всегда готовы». Семья всегда готова в полном составе поучаствовать в любом интересном мероприятии. Но главные достижения этой семьи спортивные. Вся семья имеет золотые знаки ГТО.

Фото: vk.com/vladimiruiba

Ухтинская семья Фроловых любит путешествовать. При любой возможности родители Максим и Наталья и трое их детей отправляются в новые интересные места. Родители большое внимание уделяют воспитанию в детях уважения к истории своего рода.

Фото: vk.com/vladimiruiba

В семье Михаила и Виктории Лапшиных из села Визинги трое детей. Всех объединяет интерес к краеведению. Семья увлечена изучением своей родословной. Лапшины до 14 колена восстановили генеалогическое древо семьи.

«В Республике Коми есть замечательная традиция – чествовать лучшие многодетные семьи республики накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. В прошлом году из-за пандемии провести церемонию награждения в очном формате, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в этом году эпидемиологическая ситуация позволит нам собраться вместе и дружно отметить этот хороший праздник», - пишет Владимир Уйба..

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