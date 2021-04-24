Ледоход в Коми снес понтонный мост на реке Печора

Фото и видео группы «Рыбалка на Печоре»

Сегодня, 24 апреля, в соцсетях Коми появилось видео уносимого в неизвестность понтонного моста.

«Друзья, у нас очередное бедствие. На реке Печора тронулся лед. Работники начали демонтаж понтонного моста и до ледохода не успели снять переправу. Такая потеря для города Вуктыл! Можно сказать, катастрофа, так как в нашем городе нет другого сообщения между городами. А нам теперь только остается стоять и смотреть с берега, как наш мост уплывает в неизвестность», - пишет автор видео, опубликованного в группе «Рыбалка на Печоре» в соцсети «ВКонтакте».

Буквально за три часа видео собрало около сотни комментариев. Большинство из них сводятся к таким тезисам.

«Власти тоже можно понять: ледоход то ведь не каждую весну бывает!»

«Если такая ... встретится с опорами моста, то будет беда!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми участок дороги превратился в глубокий овраг

Масштабы разрушений потрясают (фото)