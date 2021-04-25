Как оплатят новые выходные дни с 4 по 7 мая жителям Коми

Оплату за объявленные нерабочими дни работники получат в размере установленного им оклада Фото: Архив "КП"

В Коми жители республики отдохнут с 1 по 10 мая включительно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Власти приняли такое решение из-за эпидемиологической ситуации в стране. Роспотребнадзор считает, что лучше не прерывать выходные дни, дабы избежать большего заражения людей.

У многих жителей Коми сразу же возник вопрос: «Как будут оплачиваться дни с 4 по 7 мая?». Так же, как и любые выходные, ответили в Минтруде.

- Согласно указу, подписанному главой государства, дни с 4 по 7 мая, которые ранее должны были быть рабочими, будут оплачиваться в полном объеме, - говорится в документе.

Также отмечено, что некоторым все-таки придется выйти на работу.

«Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций», - уточняется в указе.

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