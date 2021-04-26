В Сыктывкаре обнаружено половина выявленных за сутки случаев заражения COVID-19

В Коми каждый день фиксируют все меньше случаев заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется тенденция на снижение числа заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

Так, из 40 новых фактов заболевания 20 было зарегистрировано в Сыктывкаре. Столица Коми сохраняет за собой статут самого зараженного города в регионе.

Отметим, что за все время пандемии диагноз «covid-19» был поставлен 43 117 жителям республики. Их них 41 897 – выздоровели, 889 – скончались от осложнений.

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