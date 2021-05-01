Легендарный ансамбль имени Игоря Моисеева выступит в Сыктывкаре

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На сцене Театра оперы и балета Коми 7 мая концертную программу «Танцы народов мира» представит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Выступление пройдет в рамках IV фестиваля профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия!», который в этом году посвящен 100-летию Коми.

- К юбилею республики мы подготовили беспрецедентное количество творческих проектов. Так, грандиозным продолжением юбилейного фестиваля «Танцуй и пой, Великая Россия!» станут гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Уверен, мероприятие раскроет всю красоту народного творчества, - прокомментировал и.о. министра культуры Коми Константин Баранов.

В рамках фестиваля Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева представит хореографические шедевры великого постановщика, созданные в разные периоды его творчества, ставшие мировой классикой, воссоздающие портреты разных народов, их культуру, обычаи и нравы. Среди них – визитная карточка ансамбля – русский танец «Лето», калмыцкий танец, греческий «Сиртаки», сюита молдавских танцев, хореографическая картина «Партизаны», танец аргентинских пастухов «Гаучо», легендарное моисеевское «Яблочко» и многие другие.

- У Игоря Моисеева всё современно, – утверждает художественный руководитель коллектива, народная артистка России Елена Щербакова. – Сегодня его шедевры танцует молодое поколение и танцует по-своему. Все вроде бы стареет, требует обновления, а у Игоря Моисеева – вневременное и уникальное восприятие мира, сложившееся в палитру, какой не найти ни у одного хореографа.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева широко известен в мире как первый профессиональный ансамбль народного танца. Выдающийся балетмейстер ХХ столетия, Игорь Александрович Моисеев, соединив грамоту классического танца с фольклором, создал новый жанр, прежде не входивший в табель видов хореографического искусства – жанр народно-сценического танца. Сегодня коллектив продолжает развивать и обогащать творческий метод интерпретации фольклора, пропагандируя его приемы и принципы в своих выступлениях на лучших сценах всего мира.

Фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия!» – один из проектов Коми республиканской филармонии. На сегодняшний

день, это единственная площадка Республики Коми, благодаря которой у жителей республики есть уникальная возможность знакомиться с творчеством ведущих профессиональных коллективов России и мира. Фестиваль проводится один раз в два года и на это время становится местом творческого взаимодействия и укрепления межрегиональных и международных культурных связей.

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