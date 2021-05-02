В Коми участковый спас 11-летнюю девочку из воды

Фото: пресс-служба МВД по РК

У 11-летней школьницы из села Летки 24 апреля теперь стало знаменательным днем. В эту дату девочка будто родилась второй раз – ее спас от гибели местный участковый. Оказалось, что подросток в тот день чуть не утонула в реке, если бы на помощь к ней не пришел майор полиции Максим Михеев.

Мужчина вспоминает картину того дня. Около полудня ему позвонила местная жительница и сообщила, что в реке тонет девочка, срочно нужна помощь. Полицейский, ни секунды не раздумывая, сел в машину и поехал к указанному месту. Буквально за считанные минуты участковый домчался до реки и увидел, что школьница уже ушла с головой по воду: ждать было больше нельзя.

Он нырнул в холодную воду и вытащил ребенка на берег. Благо, девочка была в сознании. Участковый посадил спасенную в автомобиль и доставил в районную больницу. Спустя два часа девочку отпустили домой, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

«Первая мысль была – надо спасать человека, – вспоминает участковый уполномоченный полиции, – ребенок тонул, а сейчас на реке половодье в разливе. Спасибо Людмиле, которая незамедлительно сообщила мне об увиденном».

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