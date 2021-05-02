В Коми 900 человек скончались от коронавируса

В Коми выросло число заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми число ежедневых выявляемых случаев коронавируса снижается и постепенно стремится к минимальному значению. По данным оперштаба республики на 2 мая, в Коми за последние сутки зафиксировано ровно 30 фактов Covid-19.

На данный момент, учитывая последние данные, в республике в общей сложности было зарегистрировано 43 325 случаев инфицирования. Оперштаб сообщает, что 42 087 человек уже выписались по выздоровлению, в том числе 29 - за последние сутки.

За прошедшие сутки также был зарегистрирован один случай смерти от коронавируса. Всего за период пандемии в Коми от Covid-19 скончались 900 пациентов.

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