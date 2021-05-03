Пенсионеры из Коми взорвали интернет, снимая пародии на популярные клипы

Фото: скриншот видео

Самоизоляция круто изменила жизнь пенсионеров из села Кельчиюр. В деревне из-за коронавируса закрылись все кружки и собрания по интересам, однако находчивые жители деревня придумали способ, как убить скуку: они начали снимать пародии на известные клипы и сцены из фильмов.

Первый их ролик – это переделка известной песни и клипа «Едем-едем в соседнее село…». Снять видео предложила директор Дома культуры Елена Филиппова, и ее идея нашла отклик у многих селян. Пенсионеры сразу начали подготовку: нашли реквизит, написали сценарий, подобрали актеров.

Так начался их творческий путь. За спиной у активных и жизнелюбивых пенсионеров уже пять пародий-клипов, на этом они, конечно же, и не думают останавливаться.

Признаются, что им очень нравится веселиться, дурачиться и общаться во время съемок. Шутят, что они настолько талантливые, что обычно снимают сцены с первого дубля.

В Сети их видео уже посмотрели тысячи людей. Мы надеемся, что это число будет только расти.

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