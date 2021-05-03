В Коми число смертей от коронавируса превысило 900 случаев

В Коми выросло число выздоровевших от коронавируса Фото: Архив "КП"

На 11 часов 3 мая в Коми подтвердили 43 353 случая коронавирусной инфекции. Данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики.

Суточный прирост заболевших составил 27 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 25 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 112 человек.

В минувшие сутки был зарегистрирован один летальный исход болезни. Общее количество погибших в республике увеличилось до 901 человека.

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