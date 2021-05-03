«Не хочется верить»: в Коми скорбят по трагически погибшему 17-летнему юноше

Фото: из личного архива Дмитрия

В Коми трагически оборвалась жизнь 17-летнего Димы из Емвы. Подросток собирал металлолом в одном из заброшенных домов города, когда внезапно он упал замертво. Судебно-медицинская экспертиза покажет, что Дима скончался от удара током.

По данному факту Следком республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины, почему опора линии передач дала сбой.

С трагедии ровно неделя, но близкие, родственники и друзья до сих пор не могут поверить, что Дим больше нет в живых. По их словам, мальчик был веселым, жизнерадостным, очень вежливым и добрым. Учительница Димы вспоминает, что подросток всегда отличался покладистым характером и исполнительностью.

- От себя и одноклассников Димы выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мой выпускник был очень хорошим парнем: добрым, покладистым, исполнительным, беспроблемным. Не хочется верить, что мы уже никогда не увидим его, не порадуемся его успехам. Светлая память тебе, Дима, - приносит свои соболезнования Татьяна Окулова.

Парня похоронили в родном городе - Емве.

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