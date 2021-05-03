«Вывезли умирать»: в Коми на произвол судьбы неизвестные бросили пять хаски

Фото: приют для собак «Друг»

Жители села Визинга обнаружили четырех породистых собак. Как оказалось, неизвестный просто избавился от ненужных животных, выбросив их на улицу. Об инциденте сообщил приют «Друг», что находится в Сыктывкаре. По данным волонтеров, хаски изначально было пять, однако один из псов, видимо, приглянулся прохожим и его забрали.

Зоозащитники уже больше недели пытаются выйти на хозяев сибирских хаски, но они не идут на контакт и не объявляются. Волонтёры, потеряв надежду на то, чтобы собак забрали обратно, бросили клич в социальных сетях с просьбой пристроить подкидышей.

- Хозяин собак так и не объявился, собак просто вывезли умирать в лес, видимо надеялись, что волки унесут. Одна из собак сильно покусана в шею. Со слов людей, ко двору которых они прибились, их было 5, видимо, одну все-таки успели утащить, - пишет одна из волонтеров Ольга.

Если вы хотите забрать к себе хаски, то добровольцы просят связаться с ними. Однако они предупреждают, что к новым хозяевам будут предъявлены требования: человек должен знать про особенности породы и не держать собаку на привязи. Животных отдадут за добровольный взнос в размере 1500 рублей в пользу приюта «Друг», деньги пойдут на корм остальным обитателям зверинца.

Добавим, что собаки завтра, 4 мая, будут стерилизованы.

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