«Грязный и заплаканный»: стали известны подробности поиска 4-летнего мальчика из Емвы

Фото: vk.com/club30322775acte

Минувшую пятницу жители Емвы запомнят надолго. Вечером, когда уже все собрались дома с семьями, по социальным сетям разошлось пугающее сообщение: «Пропал 4-летний малыш. Помогите!».

Речь шла о Даниле М. Мальчик, взяв свое ведерко, ушел из дома и пропал. Родители мальчика в панике обратились ко всем службам и неравнодушным жителям города с просьбой помочь найти их любимого сына. К поискам сразу подключились сотни людей. Были вдоль и поперек прочесаны лесные массивы, подъезды и заброшенные здания, но мальчика нигде не было. Но через пару часов пришла новость: «Данил найден живым».

Спасителем ребенка стал местный житель Дмитрий Финогенов. Молодой человек в тот день шел, как обычно на работу, на завод. Вдруг он услышал тихий детский плач, который очень быстро прекратился. Парень подумал, что причудилось. Но нет, звуки снова доносились из леса. Тогда Дмитрий взял в помощники охранника предприятия, и они пошли на звуки. Какого же было их удивление, когда они обнаружили запуганного, грязного и плачущего ребенка одного в столь поздний час.

«Я обычно захожу на завод через северное КПП. Уже перешел железную дорогу, как вдруг услышал из глубины леса детский голос, тихий такой. Я позвал, в ответ тишина. Даже сначала подумал, что показалось. Подождал и снова услышал детский голос. Когда мы его нашли рядом с болотом, то он даже не смог объяснить, как тут оказался», - цитирует слова местного героя «Комиинформ».

Мама мальчика обратилась в тот же день к горожанам. Она поблагодарила каждого, кто участвовал в поисках, молился за ее сына и поддерживал их семью.

«Всем людям, всем, кто помогал, переживал, искал, всем-всем кланяюсь низко в ноги, спасибо всем, весь город поднялся на поиски. Сейчас ребенок находится со мной, все хорошо, только голодный и промок...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми нашли пропавшего малыша с ведерком для песочницы (подробности)