Жители Коми отправили на утилизацию десятки килограммов старых смартфонов

«Принцип «trade in» выполняет важные функции

Специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой за счет сдачи бывших в употреблении. В Коми с начала года на переработку отправились десятки килограммов пластика, стекла, стали и лития. Только за последние 30 дней жители региона принесли в салоны связи в 2 раза больше мобильных устройств, чем месяцем ранее, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны. Такими данными поделились в МегаФоне.

«Принцип «trade in» выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой», - рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Что приносят в салоны. Чаще всего сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом взамен жители республики вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче старого гаджета приобретают новый стоимостью от 15 000 рублей. На Samsung приходится более 60% от общего объема продаж в Коми, у Xiaomi и ZTE - доли, соответственно, 15 и 11%. Айфоны менее всего пользуются популярностью у жителей региона в рамках программы trade-in. Смартфоны этой марки обменивают не более чем в 6% случаев. Средний чек на покупку нового смартфона взамен прежнего в этом году вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. При этом в Коми предпочитают оплатить новый телефон полностью, только каждый пятый гаджет оформляется в рассрочку или кредит.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране в рамках программы trade-in приняли на 27% больше устройств. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.