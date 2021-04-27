В ЛУКОЙЛ-Коми выбрали лучших специалистов ИТР

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В ходе II Конкурса на звание «Лучший инженерно-технический работник» участники искали наиболее эффективные варианты разработки условных месторождений.

За победу боролись пять команд специалистов из Центрального административно-управленческого аппарата ЛУКОЙЛ-Коми и структурных подразделений предприятия: «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», «Яреганефть».

В каждую команду вошли восемь человек, специализирующихся по направлениям: геология-геофизика, разработка-проектировка, технология, промышленная безопасность, строительство, механика, энергетика и экономика. Каждый коллектив смог представить полный производственный цикл от начала разведочных работ до выхода на пиковую добычу нефти.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Для каждой группы участников определили условное месторождение, передали необходимые показатели и предоставили среднюю стоимость оборудования. А команде, в свою очередь, предстояло разработать модель развития промысла: запланировать количество добывающих и нагнетательных скважин, «установить» необходимое оборудование, продумать инфраструктуру и логистику, рассчитать плановый объем добычи. При этом – без всяких интернет-подсказок, основываясь лишь на собственных компетенциях и опыте.

Оценивала представленные конкурсантами проекты экспертная комиссия с участием генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева. Баллы командам начисляли за качество анализа, уровень проработки технологических решений, инфраструктурное обеспечение проекта и его экономическое обоснование. Учли также оригинальность и новизну решения, качество подачи материала и командную работу.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Лучших выбрать было тяжело – вы показали высокий уровень профессиональных знаний и навыков, – отметил Александр Голованев на церемонии подведения итогов Конкурса. – Мы видим, что такие мероприятия становятся для вас мотивацией к профессиональному росту и развитию, а для руководителей предприятия – площадкой для оценки кадрового потенциала. Спасибо вам за участие и активную позицию!

В итоге лучшей стала команда «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаза», на втором месте – коллектив «Яреганефти», на третьем – «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

– Конкурс стал отличной площадкой для обмена опытом и проверки профессиональных качеств специалистов в определенных областях, – поделился капитан команды-победительницы, ведущий геолог отдела разработки нефтяных и газовых месторождений «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаза» Арамаис Арутюнян.

Победители и призеры Конкурса получили дипломы, единовременные премии и прибавку к окладу.

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