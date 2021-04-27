График работы детских садов и школ на майские праздники в Коми: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Администрации школ вправе самостоятельно принять решение о занятости школьников 3 и 8 мая. Фото: Екатерина САВЕНКО

Рассказываем, как школы и детские сады будут работать с 1 по 10 мая.

Детские сады

С 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая (включительно) детские сады работать не будут.

4 - 7 мая (включительно), в установленные Указом Президента нерабочими днями, работа дошкольных образовательных организаций может быть организована в формате дежурных групп. Это решение в каждом муниципалитете и детском саду принимается самостоятельно и индивидуально, исходя из потребности родителей.

Школы

В школах, которые работают по пятидневной учебной неделе, дни с 1 по 10 мая в школах также объявлены выходными и нерабочими.

Сотрудники и учащиеся школ, находящихся на «шестидневке», тоже отдохнут в майские праздники и с 4 по 7 число. При этом администрации этих учебных заведений вправе самостоятельно принять решение о занятости школьников 3 и 8 мая. В эти дни могут быть проведены традиционные уроки, занятия с применением дистанционных образовательных технологий, консультации для выпускников 9 и 11 классов, Дни здоровья и т.д.

Каждая школа внесет соответствующие изменения в свой календарный учебный график. Содержание рабочих программ всех учебных предметов будет скорректировано. Это важно для реализации в полном объеме образовательных программ и качественной подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации.

Наталья Якимова. Фото: минобразования Коми.

«Недопустимо увеличивать недельную и ежедневную учебную нагрузку для обучающихся, назначать «отработки» за выходные дни, увеличивать объемы домашнего задания. Что касается учащихся выпускных классов, нужна индивидуальная работа с каждым ребенком, чтобы подготовить его к тем экзаменам, которые он будет сдавать», - подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как в майские праздники будет работать почта в Коми (подробности)