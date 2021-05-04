За разросшиеся мяту и ромашку на даче владельцам загородных участков в Коми грозит штраф

Казалось бы, чем могут навредить безобидные мята и одуванчик. Оказалось, сорные растения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, среди которых одуванчик лекарственный и мята полевая, грозит административный штраф, рассказала РИА Недвижимость юрист Татьяна Мацукова.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, уточнила специалист.

- Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов, - перечислила Мацукова.

Правонарушителем будет считаться дачник, который использует семена, зараженные болезнями, или же когда владелец дачи, к примеру, не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем.

За них наказывают предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц - от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, уточнила Мацукова.

КСТАТИ

Напомним, в Законе об административной ответственности Коми установлены штрафы за невыполнение требований по недопущению распространения борщевика Сосновского:

- на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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