В Коми стартовала запись в детские оздоровительные лагеря

Дети республики смогут отдохнуть не только в Коми, но и на черноморском побережье. Фото: из архива "КП"

В Коми запись в детские оздоровительные лагеря открылась 4 мая 2021 года в 10:00, сообщает минобразования региона.

Куда отправить ребёнка?

На старте летней оздоровительной кампании для детей и подростков будут доступны смены в санатории «Черноморская зорька» (г. Анапа) и в стационарных лагерях Республики Коми: «Гренада», «Мечта» и «Чайка». Первые смены начнутся с 1 июня.

Как записаться?

Родителям будут доступны два варианта подачи заявления в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей:

- лично в образовательной организации или управлении образования. В каждой школе с 4 по 7 мая будет организовано дежурство специалистов (время работы в указанный период каждая образовательная организация определяет самостоятельно). График работы управлений образования размещен по ссылке.

- в электронной форме. Электронная запись в детский лагерь будет открыта на сайте отдых.дети11.рф. Чтобы подать электронное заявление, необходима учетная запись госуслуг. Родителю или законному представителю необходимо зарегистрироваться на gosuslugi.ru и там же пройти проверку паспорта и СНИЛС.

В одном заявлении можно указать только одну смену. На каждого ребенка оформляется отдельное заявление.

Где уточнить информацию?

Порядок получения путевки в лагерь, список необходимых документов, информация о льготных путевках, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация размещена на сайте https://www.leto11.ru.

Телефон горячей линии ГАУ ДО РК "Республиканский центр детей и молодежи" по вопросам летнего отдыха детей и подростков - 89225996333 (466-333)

Номер в Минобрнауки Республики Коми по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей в Республике Коми 8 (8212) 301-668, звонки принимаются в будние дни, с 8:45 до 17:15 (с перерывом 13:00-14:00).

Телефоны муниципальных органов управления образования находятся здесь.

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