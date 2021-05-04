«Методика, призывающая к ежедневному пьянству, меня поразила»: родительницу шокировал новаторский подход к подросткам психотерапевта из Сыктывкара

Новую методику педагогическое сообщество не оценило Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Читатели «Комсомолки» бурно отреагировали на статью «А вам — водки и голодовку!»: после беседы психотерапевта с подростками в сельской школе в Коми зреет скандал».

Напомним: в публикации мы рассказали о том, как врач-психотерапевт заведующий кабинетом социально-психологической помощи Коми республиканской психоневрологической больницы Александр Фирсов проводил классные часы для старшеклассников в школе села Усть-Кулом. Одной из учениц — девочка намерена поступать на факультет иностранных языков, он предрёк невроз и помешательство на пятом курсе. В другом случае специалист диагностировал у 13-летней школьницы склонность к депрессиям. В разговоре с мамой подростка психотерапевт рекомендовал «лечить» девочку по авторской методике: алкоголем в малых дозах, голоданием и аскезой.

Что интересно: представителей школы — директора и штатного психолога, такая работа Александра Фирсова со школьниками не удивила. А вот родители, педагогическое сообщество республики, а также Минобрнауки региона не поддержали новаторский подход. На днях редакция «Комсомолки» получили отклик нашей постоянной читательницы. Публикуем письмо от Ирины Сырцевой из Сыктывкара:

- Прочив статью, я до сих пор пребываю в шоке. Кто мог пригласить психиатра в школу проводить уроки по профориентации? Для этого есть специально подготовленные специалисты, к которым и следует обращаться. Но больше всего, конечно, поразила авторская методика, которая призывает к ежедневному пьянству!

Лично меня, как маму и педагога, удивила позиция директора школы: ничего не знаю, не видела, не слышала. Разве не вы отвечаете за организацию учебно-воспитательного процесса? Ещё вопрос: чем он занимается психолог в школе? Почему на классных часах не присутствовали классные руководители? Второй год вам ежемесячно выплачивают за классное руководство от пяти тысяч рублей. Где ваша работа? Полная депрофессионализация.

Сам врач выкручивается, как уж на огне. Неужели он не понимает, что нарушил заповедь: не навреди. Автор методики чернит институт иностранных языков говоря, что студенты лавиной идут к нему с неврозами. А ведь именно психиатры подписывают допуск к обучению в вузах. Выходит, что вы сами признаёте формальный подход при допуске абитуриентов к обучению в вузах. Считаю, что автор методики «10 грамм водки и голодовка» должен публично извиниться перед детьми.

А как вы думаете, уважаемые читатели?

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