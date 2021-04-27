Касается всех жителей Коми: какие законы вступают в силу в мае

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Штрафы за высадку детей без билета из транспорта, упрощение получения налоговых вычетов и госуслуг и другие нововведения последнего месяца весны — в материале Госдумы РФ.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

С 1 мая за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае. Штраф составит:

для водителя — 5 тыс. руб.;

для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути

С 1 мая пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд, если приближается поезд, влечет наложение штрафа в 5 тыс. рублей (ранее — 1 тыс.) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Повышен штраф за другие нарушения правил проезда через ж/д переезды — до 5 тыс. рублей (ранее — 1 тыс.).

Станет легче получать госуслуги

С 1 мая функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы — например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев

Закон предоставляет с 1 мая преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Тем самым будут уравнены в правах дети гвардейцев и полицейских с детьми военнослужащих.

Предупреждение банкротства НПФ

Закон устанавливает меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить непрерывную работу НПФ и минимизировать негативные последствия для клиентов фонда.

С 1 мая вводится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, порядок проведения анализа финансового положения, особенности функционирования временной администрации НПФ и признания недействительными сделок фондов и другие.

Упрощение получения налоговых вычетов

С 20 мая станет проще получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты с налоговой будут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

Цифровые финансовые активы

31 мая истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.