Стало известно, будут ли продавать алкоголь в Коми на майские праздники

В продолжительные выходные ограничений по продаже спиртного для жителей республики не будет Фото: Архив "КП"

В Коми не будут ограничивать продажу алкоголя с 1 по 10 мая. Об этом «КП-Коми» рассказал источник в администрации главы республики. По его словам, такие меры на майские каникулы вводить не планируется.

Ранее ограничения ввела республика Тыва. Там нельзя купить алкоголь все майские выходные - с 1 по 10 числа. Рестораны и кафе могут сами решать, продавать ли в этот период спиртные напитки.

Также запрет, но более мягкий, ведён в Тюмени (1 и 9 мая), Волгограде(1 и 9 мая) и Перми (только 1 мая).

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