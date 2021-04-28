«Убил, потому что укусил»: в Сыктывкаре задержали живодера, замучившего добермана

Фото: приют «Друг», скриншот видео

В Сыктывкаре задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве породистой собаки. Фото мертвого добермана, привязанного к дереву, облетели все крупные соцсети Коми. Пес умер в мучениях на холоде без еды и воды.

Данный инцидент не мог пройти мимо правоохранительных органов. Следком республики возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным» и начал поиск виновного. Буквально за несколько дней живодера удалось найти.

Им оказался 43-летний житель Сыктывкара. Мужчина уже отбывал наказание в тюрьме ранее. Свою вину в предъявленном обвинении он признал и в подробностях рассказал события того дня. По его словам, пес, который принадлежит его возлюбленной, укусил его, и мужчина решил проучить добермана.

Он вывел его в лесополосу, избил палкой и привязал к дереву паводком. Мужчина бросил скулящего пса одного на верную гибель. Утром тело собаки найдут случайные прохожие.

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