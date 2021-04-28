Четыре жителя Коми умерли от коронавируса за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми
Фото: архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Коми.
Так, по состоянию на 28 апреля, коронавирус был подтверждён у 43 192 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 37 случаев. 333 пациента болеют коронавирусом одновременно.
С выздоровлением за сутки выписали 32, за всё время пандемии – 41 963. Смертью закончилось ещё четыре случая заболевания (за всё время – 896).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре откроют еще два пункта вакцинации от коронавируса (подробности)