Четыре жителя Коми умерли от коронавируса за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Коми.

Так, по состоянию на 28 апреля, коронавирус был подтверждён у 43 192 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 37 случаев. 333 пациента болеют коронавирусом одновременно.

С выздоровлением за сутки выписали 32, за всё время пандемии – 41 963. Смертью закончилось ещё четыре случая заболевания (за всё время – 896).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре откроют еще два пункта вакцинации от коронавируса (подробности)