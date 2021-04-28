Пасха в Сыктывкаре: где состоятся гуляния и празднования

2 мая в Сыктывкаре пройдет празднование Пасхи Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 2 мая пройдет празднование Пасхи. В этот день с самого утра в храмах городах состоятся богослужения. Рассказываем, куда сходить в этот день погулять на ярмарках и послушать перезвон колоколов.

В столице Коми планируются праздничные службы в храмах города с 8:00 до 10:00. В этом году в связи с действием ограничительных мер ввиду пандемии коронавируса крестные ходы будут организованы только на территории храмов.

На Стефановской площади, на стоянке Ростелекома, с 10:00 до 18:00 продолжит свою работу универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к 1 мая - празднику весны и труда.

С 11:00 до 15:00 на площади возле Свято-Стефановского кафедрального собора пройдет торговая ярмарка, и будут организованы детский аттракцион и фотозона, также запланирована трансляция праздничной музыки.

Кроме того, в Сыктывкаре будет звучать пасхальный колокольный перезвон со звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Колокола будут звучать каждый час продолжительностью пять минут с 10:00 до 13:00 и в 15:00.

Напомним, что в праздник Весны и Труда 1 мая в Сыктывкаре состоится общегородской субботник и универсальная выставка-ярмарка на Стефановской площади.

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