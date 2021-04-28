Глава Коми внес изменения в Указ о повышенной готовности

Внесены изменения в Указ о введении режима повышенной готовности Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба внес некоторые изменения в Указ о повышенной готовности. Так, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями продлен до 30 апреля 2021 года.

Также в документе говорится, что названным категориям людей до конца апреля продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своём здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

Ранее руководитель республики продлил запрет на проведение дискотек в Коми. Запрещается также работа ночных клубов, говорится в указе.

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