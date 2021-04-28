Солидный штраф получил злостный нарушитель масочного режима из Коми

С учётом семейного и имущественного положения привлекаемого к административной ответственности лица, отсутствия постоянного источника дохода, ему назначено наказание менее минимального размера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Княжпогостский районный суд привлек жителя города Емва к административной ответственности за повторное нахождение в общественном месте без маски.

Уже привлечённый 15 мая 2020 года к административной ответственности за нахождение в общественном месте без маски мужчина повторил нарушение 27 марта 2021 года. В 15:00 он находился в магазине «МТС» Емва, без средств индивидуальной защиты.

С учётом семейного и имущественного положения привлекаемого к административной ответственности лица, отсутствия постоянного источника дохода, ему назначено наказание менее минимального размера, в виде административного штрафа в размере 8 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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