Как должны начислять зарплату жителям Коми в майские каникулы

Фото: архив КП

Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова подробно разъяснила, как должны начислять и выплачивать зарплату в мае 2021 года.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», - подчеркнула вице-премьер.

Далее цитируем дословно стенограмму брифинга, опубликованную на сайте кабмина.

«Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Работникам, на которых распространяется указ, надо выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом я хочу обратить внимание, что порядок и условия осуществления стимулирующих выплат у конкретного работодателя определяются коллективным договором.

Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно».

Напомним, что, в соответствии с указом Президента от 23 апреля, с 4 по 7 мая 2021 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения в законах, вступающие в силу с 1 мая 2021 года, которые коснутся каждого (подробности)