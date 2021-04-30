«Леди в погонах-2021» в Коми представляет самых ярких брюнеток

Топим за жгучих брюнеток!

Друзья, мы выходим на финишную прямую, сегодня — предпоследний день голосования фотоконкурса «Леди в погонах-2021» в Республике Коми. Завтра, ровно в 12:00, мы остановим счётчик. Мы уже представили вам наших участниц — распрекрасных блондинок и невероятных шатенок! Сегодня — очередь жгучих брюнеток. Красота и мужество, решительность и нежность, целеустремлённость и забота. Среди брюнеток есть огромное количество обворожительных, чарующих, прелестных созданий. Вам выбирать, кто из них самая-самая! Топим за брюнеток!

Елена Бахчева (Микунь)

Елена Бахчева — начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-31. Служит почти 8 лет.

– Моя самая заветная мечта на сегодняшний день – это создание собственной семьи. Я активно развиваюсь в профессиональной сфере, но, конечно, мне бы хотелось себя видеть в роли любящей жены и матери, – делится сокровенным Елена.

Елена Бахчева.

Однако самым интересным и значимым для Елены является факт, что девушка всё чаще получает письма от бывших осуждённых, письма со словами благодарности и признательности за то, что однажды Елена увидела в них не просто преступника, а человека. Человека, с большой внутренней силой для того, чтобы раз и навсегда взять себя в руки и поменять свою жизнь.

Елена Бахчева.

– Каждый раз, получая такие письма, мне хочется отдавать людям все больше, – признается Елена. Желаем удачи распрекрасной участнице, проголосовать за девушку можно ЗДЕСЬ.

Юлия Дробина (Печора)

Юлия Дробина – инженер производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных в ИК-49. Служит пять с половиной лет. Мечтает побывать в Диснейленде и создать крепкую большую семью.

Юлия Дробина.

Носить красивую форму Юлия решила еще в детстве, когда в 6 классе побывала с мамой на Параде Победы в Крыму. Увиденное настолько впечатлило ребёнка, что девочка решила раз и навсегда связать свою судьбу «с погонами». Сейчас девушка гордится тем, что служит на благо страны!

Юлия Дробина.

Мы гордимся Юлией и призываем читателей голосовать за очаровательную девушку. Это можно сделать ТУТ.

Ирина Садчикова (Сыктывкар)

Ирина Садчикова – прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Коми, в органах прокуратуры проходит службу с 2014 года. Мечта девушки – жить в мире, где нет места подлости и несправедливости.

Ирина Садчикова.

Ирина начинала службу за Северным полярным кругом – в Воркуте, сейчас она единственная женщина в отделе государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

Ирина Садчикова.

– Принимаю участие в конкурсе, чтобы привлечь внимание общественности относительно вклада женщин, работающих в структуре правоохранительных органов, – рассказывает Ирина. Пожелаем удачи красавице! Проголосовать за девушку можно ЗДЕСЬ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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