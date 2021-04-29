Президент России поздравил воркутинку с 90-летием

Гостей Роза Алямовна встретила на пороге ‒ спешила на прием к стоматологу. Фото: воркута.рф

26 апреля с 90-летним юбилеем воркутинку Розу Антошкину пришли поздравить родные, председатель городского Совета ветеранов Николай Высыпков, представители территориального Центра социального обслуживания населения и администрации Воркуты.

Гостей Роза Алямовна встретила на пороге спешила на прием к стоматологу. Для неё юбилей не повод, чтобы отказаться от заботы о своем здоровье.

Гости тепло поздравили юбиляра и вручили виновнице торжества именное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы, поздравительный адрес и традиционный торт, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Роза Алямовна родилась 26 апреля 1931 года в Баку. В июле 1941 года, опасаясь за жизнь дочери, мать настояла на ее эвакуации в детский дом вглубь страны. После войны в Тульском городке Щекино Роза Алямовна встретила своего будущего мужа, родила сына, а в 1956 году поехала вслед за супругом в заполярную Воркуту. Работала уборщицей в Доме культуры поселка Северного, уборщицей в больнице поселка.

Сейчас у Розы Алямовны двое внуков и четыре правнука.

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