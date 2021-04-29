«Мы к этому готовы»: Владимир Уйба высказался о новой волне COVID-19 в Коми

Коми готова к новой волне ковида — Владимир Уйба Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что республика готова к новой волне коронавируса. Об этом он сказал во время своего выступления с отчетом перед депутатами Госсовета. По его словам, Коми уже пережила две волны инфекции и справилась с ними успешно.

Ожидается, что завозчиками новых штаммов или свежих случаев заражения могут стать туристы, которые вернутся после длительных майских каникул. Однако Уйба заверил, что регион и его медицинский потенциал готовы встретить третью волну ковида.

- Мы внимательно следим за волнами COVID-19. Туристические потоки все равно приходят в Россию, c затяжкой по времени, но приходят. Конечно же, мы ожидаем возможного прироста заболевших после возвращения наших туристов из традиционных весенних отпусков. Но мы к этому готовы, сделано достаточно.

На данный момент каждый день в республике фиксируется меньше 50 новых случаев инфицирования.

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